SIGA O SCA NO

Crédito: SCA

Um carro caiu dentro de um córrego na madrugada deste sábado (31), na avenida Trabalhador São-Carlense, perto da USP.

Segundo uma testemunha, o veículo que seguia no sentido rodoviária fez uma ultrapassagem e em seguida retornou em direção ao Parque do Kartódromo. Na sequencia o motorista perdeu o controle e caiu no córrego.

O Samu esteve no local, contudo, nenhum dos ocupantes se feriu.

A ocorrência foi registrada pela Guarda Municipal.

Leia Também