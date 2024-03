SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um carro colidiu contra a traseira de um caminhão na manhã desta segunda-feira (18), no quilômetro 235 da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo o motorista do Fiat/Punto, ele seguia no sentido interior/capital e ao chegar defronte ao Hospital Universitário, colidiu contra a traseira do cavalo mecânico que estaria em baixa velocidade.

A equipe de socorro da concessionária compareceu no local, entretanto, ninguém se feriu.

