Carro bate na traseira de caminhão estacionado no Jardim Cruzeiro do Sul

Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Uma colisão entre carro e caminhão foi registrada na tarde deste sábado (20), no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos. O acidente ocorreu na Rua Paraná e mobilizou a atenção de moradores da região.

Segundo as informações apuradas no local, o motorista de um Fiat Palio trafegava pela Rua Paraná, quando colidiu na traseira do veículo que pertence a uma sorveteria e estava estacionado para descarregamento de produtos. O motorista relatou que teve a visão prejudicada pelo sol forte, que incidia diretamente à sua frente no momento da condução, fator que pode ter contribuído para a colisão.

Com o impacto, ambos os veículos sofreram danos materiais, mas felizmente, ninguém ficou ferido. Não houve necessidade de atendimento médico e o trânsito na via não precisou ser interditado.

As circunstâncias do acidente, foram registradas e deverão ser investigadas.

Leia Também