(16) 99963-6036
sábado, 20 de dezembro de 2025
Colisão Traseira

Carro bate na traseira de caminhão estacionado no Jardim Cruzeiro do Sul

Motorista alegou que foi ofuscado pelo sol e acidente causou apenas danos materiais

20 Dez 2025 - 18h48Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro bate na traseira de caminhão estacionado no Jardim Cruzeiro do Sul - Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora Crédito: Foto: Lourival Izaque/São Carlos Agora

Uma colisão entre carro e caminhão foi registrada na tarde deste sábado (20), no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos. O acidente ocorreu na Rua Paraná e mobilizou a atenção de moradores da região.

Segundo as informações apuradas no local, o motorista de um Fiat Palio trafegava pela Rua Paraná, quando colidiu na traseira do veículo que pertence a uma sorveteria e estava estacionado para descarregamento de produtos. O motorista relatou que teve a visão prejudicada pelo sol forte, que incidia diretamente à sua frente no momento da condução, fator que pode ter contribuído para a colisão.

Com o impacto, ambos os veículos sofreram danos materiais, mas felizmente, ninguém ficou ferido. Não houve necessidade de atendimento médico e o trânsito na via não precisou ser interditado.

As circunstâncias do acidente, foram registradas e deverão ser investigadas.

Leia Também

Homem fica gravemente ferido após ser agredido no Jacobucci
Segurança18h36 - 20 Dez 2025

Homem fica gravemente ferido após ser agredido no Jacobucci

Homem é agredido e assaltado defronte à Câmara Municipal
Segurança09h18 - 20 Dez 2025

Homem é agredido e assaltado defronte à Câmara Municipal

Pitbull escapa de residência e ataca shih-tzu no Jardim Centenário
Deu BO 09h15 - 20 Dez 2025

Pitbull escapa de residência e ataca shih-tzu no Jardim Centenário

Residência é arrombada e tem bicicleta e eletrônicos furtados no Jardim Bandeirantes
Segurança09h08 - 20 Dez 2025

Residência é arrombada e tem bicicleta e eletrônicos furtados no Jardim Bandeirantes

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na vila Marcelino
Segurança20h46 - 19 Dez 2025

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na vila Marcelino

Últimas Notícias