Carro bate em proteção metálica após motorista perder o controle da direção

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (9) na Rodovia Washington Luís (SP-310), altura do km 231, sentido capital-interior, nas proximidades do trevo do bairro Tangará, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, um veículo conduzido por uma mulher acabou se desgovernando e colidiu contra a defensa metálica. Após o impacto, o carro girou na pista e parou no acostamento da rodovia.

A concessionária EcoNoroeste prestou atendimento no local. Apesar do susto, não houve vítimas – apenas danos materiais foram registrados.

Leia Também