terça, 16 de dezembro de 2025
Segurança

Carro bate em muro após atingir viatura da PM no Santa Felícia

16 Dez 2025 - 06h19Por Da redação
Carro bate em muro após atingir viatura da PM no Santa Felícia - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

No final da noite desta segunda-feira (15), um acidente de trânsito foi registrado no bairro Santa Felícia. Um senhor conduzia um veículo Volkswagen T-Cross pela Rua Alberto Lanzoni quando sofreu um mal súbito ao volante.

Com isso, o motorista acabou colidindo levemente na traseira de uma viatura da Polícia Militar e, em seguida, perdeu o controle da direção, vindo a se chocar contra o muro de uma residência na Rua José Palone.

Apesar do impacto, que foi suficiente para acionar os airbags do veículo, o condutor não sofreu ferimentos. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas a vítima recusou atendimento médico.

A viatura da Polícia Militar teve apenas danos leves no para-choque traseiro. Outra equipe policial compareceu ao local para o registro da ocorrência, e a perícia técnica foi acionada para os procedimentos de praxe.

