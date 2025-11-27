(16) 99963-6036
quinta, 27 de novembro de 2025
Segurança

Carro bate em caminhão estacionado após desviar de buraco no Boa Vista

27 Nov 2025 - 19h19Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro bate em caminhão estacionado após desviar de buraco no Boa Vista - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e um caminhão estacionado foi registrada na tarde desta quinta-feira (27) na Rua Coronel Leopoldo Prado, no bairro Boa Vista.

O motorista do automóvel, de 38 anos, seguia no sentido Centro–bairro quando precisou desviar de um buraco na via. Durante a manobra, ele não percebeu o caminhão parado e acabou colidindo, entrando parcialmente sob o veículo de grande porte.

Por sorte, apenas o lado do passageiro ficou debaixo do caminhão e o condutor não sofreu ferimentos. Equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, mas o motorista recusou atendimento por não apresentar lesões.

A colisão resultou apenas em danos materiais. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Leia Também

Mãe e filho de 12 anos são detidos após furto em estabelecimento comercial no Centro
Segurança20h00 - 27 Nov 2025

Mãe e filho de 12 anos são detidos após furto em estabelecimento comercial no Centro

Presença de suspeito de matar cadeirante gera tumulto no Cidade Aracy
Segurança17h51 - 27 Nov 2025

Presença de suspeito de matar cadeirante gera tumulto no Cidade Aracy

Mulher é presa por receptação após PM localizar Jeep furtado e Nivus roubado no Eduardo Abdelnur
Segurança17h22 - 27 Nov 2025

Mulher é presa por receptação após PM localizar Jeep furtado e Nivus roubado no Eduardo Abdelnur

Desgovernado, carro atinge árvore após pane nos freios e duas pessoas ficam feridas
Segurança17h12 - 27 Nov 2025

Desgovernado, carro atinge árvore após pane nos freios e duas pessoas ficam feridas

Colisão entre caminhonete e moto deixa motociclista ferido em São Carlos
Segurança16h54 - 27 Nov 2025

Colisão entre caminhonete e moto deixa motociclista ferido em São Carlos

Últimas Notícias