Carro bate em caminhão estacionado após desviar de buraco no Boa Vista

Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão entre um carro e um caminhão estacionado foi registrada na tarde desta quinta-feira (27) na Rua Coronel Leopoldo Prado, no bairro Boa Vista.
O motorista do automóvel, de 38 anos, seguia no sentido Centro–bairro quando precisou desviar de um buraco na via. Durante a manobra, ele não percebeu o caminhão parado e acabou colidindo, entrando parcialmente sob o veículo de grande porte.
Por sorte, apenas o lado do passageiro ficou debaixo do caminhão e o condutor não sofreu ferimentos. Equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, mas o motorista recusou atendimento por não apresentar lesões.
A colisão resultou apenas em danos materiais. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.