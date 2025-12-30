(16) 99963-6036
terça, 30 de dezembro de 2025
Segurança

Carro avança sinal de PARE e provoca acidente com moto no Santa Felícia

30 Dez 2025 - 11h10Por Jessica Carvalho R
Carro avança sinal de PARE e provoca acidente com moto no Santa Felícia - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na manhã desta terça-feira (30), no bairro Santa Felícia, em São Carlos. O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Cândido de Arruda Botelho com a Rua Gastão Vieira.

De acordo com informações apuradas no local, o carro seguia pela Rua Gastão Vieira e teria avançado o sinal de PARE, atingindo o motociclista que trafegava pela Rua Cândido de Arruda Botelho, considerada via preferencial. Com o impacto, a vítima foi arremessada ao solo.

O motociclista, sofreu fratura exposta de tíbia e fíbula na perna esquerda. Ele recebeu os primeiros atendimentos da Motolância do SAMU e, devido aos ferimentos, foi acionada a Unidade de Suporte Avançado (USA), que realizou o encaminhamento à Santa Casa.

Segundo apurado, a vítima seguia para sua residência no momento do acidente e transportava um balde de tinta e um pequeno saco de cimento, que ficaram espalhados pela via após a colisão.

Equipes da Polícia e da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar apoio à ocorrência e realizar o registro oficial dos fatos.

Últimas Notícias