(16) 99963-6036
quarta, 08 de abril de 2026
Segurança

Carro avança "pare" e é atingido por caminhonete

08 Abr 2026 - 12h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Carro avança "pare" e é atingido por caminhonete - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete foi registrado na manhã desta quarta-feira (8), na região central de São Carlos.

A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Aquidaban com a Rua Conde do Pinhal. Segundo as informações, o carro — um Fiat Palio — seguia pela Rua Aquidaban e avançou o sinal de parada obrigatória (“pare”).

A caminhonete, que trafegava pela Rua Conde do Pinhal (via preferencial), acabou atingindo a lateral do veículo. Com a força do impacto, ambos os veículos foram arremessados até a guia da calçada, nas proximidades de uma creche.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais.

Leia Também

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na Avenida Morumbi
Segurança13h13 - 08 Abr 2026

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na Avenida Morumbi

Canil da Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas e detém menores no São Carlos 5
Segurança13h12 - 08 Abr 2026

Canil da Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas e detém menores no São Carlos 5

Operação Lex Inversa: mulher é presa em Ibaté durante ação contra integrantes do PCC
O chão tremeu 11h23 - 08 Abr 2026

Operação Lex Inversa: mulher é presa em Ibaté durante ação contra integrantes do PCC

Moto de origem suspeita é apreendida no Jardim dos Coqueiros
Segurança10h31 - 08 Abr 2026

Moto de origem suspeita é apreendida no Jardim dos Coqueiros

Homem morre após ser atropelado por caminhão na rodovia Washington Luís em São Carlos
Atropelamento Fatal01h14 - 08 Abr 2026

Homem morre após ser atropelado por caminhão na rodovia Washington Luís em São Carlos

Últimas Notícias