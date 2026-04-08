Carro avança "pare" e é atingido por caminhonete

Crédito: SCA

Um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete foi registrado na manhã desta quarta-feira (8), na região central de São Carlos.



A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Aquidaban com a Rua Conde do Pinhal. Segundo as informações, o carro — um Fiat Palio — seguia pela Rua Aquidaban e avançou o sinal de parada obrigatória (“pare”).

A caminhonete, que trafegava pela Rua Conde do Pinhal (via preferencial), acabou atingindo a lateral do veículo. Com a força do impacto, ambos os veículos foram arremessados até a guia da calçada, nas proximidades de uma creche.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O acidente resultou apenas em danos materiais.

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