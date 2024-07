Carro avança pare e atinge moto no Cruzeiro do Sul

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na tarde deste sábado (27), no Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, o Fiat Uno transitava pela Rua Felipe Beltrame e no cruzamento com a Nações Unidas, seu condutor não respeitou o sinal de pare, atingindo a moto que vinha por esta via.

O motociclista sofreu escoriações e foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

Leia Também