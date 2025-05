Carro é atingido por moto ao entrar em estacionamento de supermercado

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 23 anos ficou ferida após ter sua motocicleta atingida por um carro, no final da tarde desta sexta-feira (23), no estacionamento de um supermercado, localizado na Rua José Bonifácio, no Centro.

O carro transitava pela via e seu condutor fez uma conversão, adentrando o estacionamento, porém a motociclista, que estava saindo, não o viu, bateu no veículo e caiu na calçada.

Ela foi socorrida à Santa Casa, com uma possível fratura no tornozelo.

