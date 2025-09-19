Carro atinge boi e duas pessoas ficam feridas na Rodovia Washington Luís, em Ibaté

Veículo ficou destruído - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo um carro, um caminhão e um boi foi registrado por volta das 5h da manhã desta sexta-feira (19), no km 249 da Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior–capital, no município de Ibaté.

Segundo informações, o veículo seguia de São José do Rio Preto para Itirapina, onde residem os três ocupantes, que retornavam do trabalho. No trecho, um boi de grande porte surgiu repentinamente na pista. O condutor tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o animal foi arremessado contra um caminhão que passava na faixa da esquerda. O veículo de passeio rodou na pista e ficou bastante danificado.

Dos três ocupantes, os dois que estavam nos bancos dianteiros sofreram ferimentos, incluindo escoriações no rosto e trauma no tórax. Eles foram socorridos pela equipe de resgate da concessionária Ecovias e encaminhados à Santa Casa de São Carlos. Já o passageiro do banco traseiro não se feriu.

O caminhão envolvido não sofreu avarias e seguiu viagem. O boi morreu no local, e o carro precisou ser removido da pista para o canteiro central.

