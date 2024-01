Carro alugado em MG e não devolvido é localizado em São Carlos

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um veículo que havia sido alugado na cidade de Araxá, em Minais Gerais, e que não foi devolvido, foi localizado em São Carlos, neste sábado (20).

A Polícia Militar de São Carlos foi acionada pela Polícia Civil de Araxá, com a denúncia que um Chevrolet Celta, branco, 2012/2013, estaria nesta cidade, em situação de apropriação indébita, conforme o boletim de ocorrência.

Uma equipe da PM foi até a residência onde estaria o veículo, na Rua Oswaldo Denari, no Maria Estela Fagá, localizou o veículo e em conversa com o "proprietário", este disse que havia comprado o carro.

O proprietário da locadora de veículos disse que o acusado alugou o carro por dois dias, pelo valor de R$ 250,00, que foram pagos no ato da locação, mas quando venceu o prazo, ele disse que queria ficar com o carro por mais dois dias e que pagaria via pix, porém nem pagou e nem devolveu o Celta.

Diante dos fatos, o carro foi apreendido e o acusado foi conduzido ao plantão policial para esclarecimento dos fatos.

