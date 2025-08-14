Carreta utilizada para transportar banheiros químicos é furtada na SP-318, em São Carlos

Banheiro químico - Crédito: Pixabay

Uma carreta utilizada para o transporte de banheiros químicos em uma obra de duplicação da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), na altura do km 257, em São Carlos, foi furtada no dia 15 de julho. O caso foi registrado pela Polícia Civil nesta quarta-feira (13).

Segundo o boletim de ocorrência, o equipamento havia sido deixado no local para uso dos trabalhadores. Ao retornar para buscar a carreta e deslocá-la para outro setor da obra, foi constatado o desaparecimento, restando apenas o banheiro químico.

Buscas foram realizadas na região, mas o veículo, de cor prata e fabricado em 2013, não foi localizado até o momento. O caso foi encaminhado para investigação pela delegacia da área.

