Carreta tomba apÃ³s ser fechada por caminhÃ£o na SP-310

Uma carreta tombou após ser fechada por um caminhão baú na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 410, em Uchoa (SP), na manhã de sábado (28). Segundo informações da Artesp, o acidente ocorreu quando a carreta seguia no sentido sul e precisou frear bruscamente para evitar a colisão com o caminhão, que deixou o local sem prestar esclarecimentos. O motorista perdeu o controle do veículo, que tombou entre as faixas 1 e 2 da pista dupla.

Uma pessoa sofreu ferimentos de natureza moderada. Houve derramamento de carga de celulose e vazamento de combustível, exigindo a atuação da CETESB e de uma empresa ambiental para contenção e limpeza da pista. Durante o atendimento da ocorrência, o tráfego ficou interditado entre 8h58 e 12h32, com fluxo desviado pelo acostamento. A carreta foi removida para um posto de apoio e equipes seguem trabalhando na limpeza total da área afetada.