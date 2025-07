Carreta pega fogo na rodovia Washington Luís

Compartilhar no facebook

Crédito: CCI Artesp

Um incêndio em uma carreta mobilizou equipes de emergência na manhã desta quinta-feira (24), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 314, sentido interior, no município de Matão (SP).

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho, o fogo teve início por volta das 7h05 e foi combatido pelo Corpo de Bombeiros com apoio de um caminhão-pipa. A pista chegou a ser totalmente interditada por cerca de 30 minutos, sendo liberada às 7h49, com a carreta removida para o acostamento, onde aguardava a chegada da seguradora.

O cavalo mecânico foi retirado do local às 10h após a chegada da empresa de seguros. Apesar da gravidade do incidente, o motorista saiu ileso e não houve registro de vítimas.

