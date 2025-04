Carreta fica em "L" após colidir em carro na Washington Luís

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro causou a interdição de parte da rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos, na tarde desta sexta-feira (25). O caso ocorreu durante uma forte chuva que atingia a região.

De acordo com apuração do São Carlos Agora (SCA), o caminhoneiro seguia no sentido capital/interior quando um veículo à sua frente freou bruscamente. Sem tempo hábil para evitar a colisão, a carreta acabou atingindo a traseira do automóvel.

Com o impacto, o caminhão rodou na pista e ficou em formato de "L", bloqueando o fluxo de veículos e provocando lentidão no trânsito.

Equipes da concessionária Ecovias foram acionadas e conseguiram remover a carreta, liberando a pista. Felizmente, ninguém se feriu.

