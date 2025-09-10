(16) 99963-6036
Carreta carregada de algodão atinge viaduto e causa interdição na Washington Luís, em São Carlos

10 Set 2025 - 06h08Por Da redação
Carreta carregada de algodão atinge viaduto e causa interdição na Washington Luís, em São Carlos - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um acidente envolvendo uma carreta Volvo NH, carregada com 32 toneladas de algodão, causou a interdição da alça de acesso do km 218 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido sul, em São Carlos, na manhã desta terça-feira (9).

De acordo com informações registradas pela concessionária, o motorista não respeitou a altura máxima permitida e acabou atingindo a estrutura do viaduto. O veículo ficou preso sob a passagem e foi necessário acionar um guincho pesado. Inicialmente, houve a tentativa de reduzir a altura da carreta esvaziando os pneus, mas a manobra não teve sucesso. Somente por volta das 9h58 o veículo foi desencalhado.

Equipes de conservação precisaram cortar ferros que ficaram expostos após o choque. Durante o trabalho, a alça permaneceu totalmente interditada entre 8h34 e 10h.

