quarta, 22 de outubro de 2025
Corumbataí

Carreta carregada com refrigerantes tomba na SP-310 e interdita rodovia por mais de 5 horas

22 Out 2025 - 06h36Por Da redação
Carreta carregada com refrigerantes tomba na SP-310 e interdita rodovia por mais de 5 horas - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Uma carreta Scania com carregada com cerca de 14 toneladas de refrigerantes, tombou na madrugada desta quarta-feira (22) na rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí. O acidente ocorreu no km 193, sentido São Paulo, e provocou a interdição total da pista por mais de cinco horas.

Segundo informações, o motorista seguia pela rodovia quando perdeu o controle da direção, colidiu contra uma barreira de concreto e, em seguida, o veículo tombou, bloqueando as duas faixas e o acostamento. O condutor saiu ileso e recusou encaminhamento médico.

Durante a madrugada, equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária atuaram na retirada da carga e do veículo. Parte dos refrigerantes caiu em um rio próximo, e técnicos ambientais foram acionados para avaliar possíveis impactos. A pista foi liberada parcialmente por volta das 3h15, após a limpeza dos resíduos e remoção do caminhão para o canteiro central.

A ocorrência causou congestionamento de aproximadamente três quilômetros, entre os kms 196 e 193 da rodovia. 

