Carreta carregada com pisos tomba em alça de acesso da Washington Luís

Uma carreta Volvo FH 460 tombou ao tentar realizar um retorno em alta velocidade no dispositivo de retorno da rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Cordeirópolis O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (23) e provocou a interdição total da alça até madrugada de sábado (24).

Segundo informações apuradas no local, o condutor perdeu o controle do veículo durante a manobra, resultando no tombamento da carreta que transportava aproximadamente 31 mil quilos de piso. Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso.

