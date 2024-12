Compartilhar no facebook

Na tarde deste sábado (01/12), uma carreta carregada com piso cerâmico tombou ao sair da Rodovia SP-310 (Washington Luís) para acessar a SP-330, no sentido capital/interior.

Segundo informações obtidas no local, o acidente ocorreu por motivos ainda desconhecidos. Ninguém se feriu e ainda na manhã deste domingo equipes da empresa responsável realizavam a retirada da carga do local. O trânsito no local segue normalmente.

