CrÃ©dito: FlÃ¡vio Fernandes
Uma carreta carregada com macarrão tombou na manhã desta sexta-feira (27) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido interior/capital, na região do Chibarro.
De acordo com as informações iniciais, o motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital de Araraquara com ferimentos no braço.
As causas do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.
CrÃ©dito: FlÃ¡vio Fernandes CrÃ©dito: FlÃ¡vio Fernandes CrÃ©dito: FlÃ¡vio Fernandes CrÃ©dito: FlÃ¡vio Fernandes