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sexta, 27 de marÃ§o de 2026
Descida do Chibarro

Carreta carregada com macarrÃ£o tomba na Washington LuÃ­s

27 Mar 2026 - 10h36Por Da redaÃ§Ã£o
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Carreta carregada com macarrÃ£o tomba na Washington LuÃ­s - CrÃ©dito: FlÃ¡vio Fernandes CrÃ©dito: FlÃ¡vio Fernandes

Uma carreta carregada com macarrão tombou na manhã desta sexta-feira (27) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido interior/capital, na região do Chibarro.

De acordo com as informações iniciais, o motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital de Araraquara com ferimentos no braço.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas. 

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