CrÃ©dito: FlÃ¡vio Fernandes

Uma carreta carregada com macarrão tombou na manhã desta sexta-feira (27) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no sentido interior/capital, na região do Chibarro.

De acordo com as informações iniciais, o motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital de Araraquara com ferimentos no braço.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas.

Leia TambÃ©m