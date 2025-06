Carreta carregada com adubo pega fogo na Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

Uma carreta carregada com adubo pegou fogo na manhã deste domingo (22), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo o SCA apurou, o motorista seguia com destino a Jundiaí/Andradina, quando próximo a base da Polícia Rodoviária, as chamas começaram. Ele desembarcou rapidamente do veículo e não sofreu ferimentos. O fogo se espalhou rapidamente e destruiu a cabine do caminhão.

O Corpo de Bombeiros, bem como a concessionária estiveram no local e controlaram as chamas. O incêndio provocou congestionamento no sentido interior/capital.

