Carreta bate atrás de carro na Washington Luís

Uma colisão traseira foi registrada no início da noite desta quarta-feira (2), na altura do km 243 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté. O acidente ocorreu por volta das 18h, no sentido norte, e envolveu uma carreta Volvo FH 540, que transportava uma carga de 61 mil litros de mistura de etanol com gasolina, e um automóvel Renault Sandero.

De acordo com os relatos dos condutores, ambos trafegavam normalmente pela via quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor da carreta acabou colidindo na traseira do automóvel. Após o impacto, os dois veículos foram deslocados para o acostamento.

Apesar do susto, os motoristas dos dois veículos saíram ilesos.

