Carreta afunda no asfalto no São Carlos VIII

Bitrem afundou no asfalto - Crédito: SCA

A parte traseira de uma carreta bitrem afundou no asfalto na manhã desta quinta-feira (27), na avenida Capitão Luís Brandão, no bairro São Carlos VIII.

Segundo informações apuradas, o pavimento não suportou o peso do veículo e acabou cedendo, deixando a carreta presa no local.

A Inspetoria de Trânsito da Prefeitura Municipal foi acionada, compareceu ao ponto da ocorrência e realizou a sinalização da via para garantir a segurança dos motoristas que passam pela região.

O proprietário do veículo relatou que o cavalo mecânico está em manutenção em uma oficina e que providenciará a remoção da carreta assim que possível.

