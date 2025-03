Carnaval termina de forma tranquila em SÃ£o Carlos e regiÃ£o

O comandante da Polícia Militar na Região de São Carlos, Alexandre Cardeal: "O nosso planejamento foi muito bem feito e a execução do policiamento se deu com todo sucesso, não só em São Carlos, como em toda a região" - Crédito: Arquivo

O comando do 38º Batalhão da Polícia Militar de São Carlos que abrange outras seis cidades da região, está comemorando o sucesso do planejamento da segurança implantado no Carnaval 2025 e que resultou em seis noites de festividades sem grandes ocorrências. Os problemas que foram registrados na sete cidades da região do batalhão foram as de praxe, como pequenos furtos, furtos de veículos e outros casos que não têm qualquer ligação direto com os locais onde ocorreram as comemorações.

O tenente coronel Alexandre Cardeal, comandante do 38º Batalhão PM, afirma que graças ao trabalho desenvolvido por toda a equipe e a colaboração da população, as festas carnavalescas ocorreram em paz sem nenhuma ocorrência que atrapalhasse ou interrompesse os eventos.



“Graças a Deus não houve nenhuma intercorrência grave ou qualquer problema que atrapalhasse ou comprometesse os foliões. O nosso planejamento foi muito bem feito e a execução do policiamento se deu com todo sucesso, não só em São Carlos, como em toda a região. Em Porto Ferreira, por exemplo, os desfiles começaram na quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Não houve nenhum roubo, homicídio, latrocínio, sequestro, acidente com vítimas ou qualquer outro registro de caso nas dependências das festas carnavalescas, nem nas regiões centrais e nem nos distritos ou bairros onde foram realizadas as festividades carnavalescas”, destaca ele.

Abaixo, a Nota Oficial da Polícia Militar

NOTA DE IMPRENSA Nº 38BPMI-005/05/25

38º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO INTERIOR, DIVULGA RESULTADO POSITIVO NO CARNAVAL DE SÃO CARLOS E REGIÃO

O Comandante do 38º BPM/I, Tenente Coronel PM Cesar Alexandre Januário Alves Cardeal, vem divulgar os trabalhos realizados pela Polícia Militar na área Batalhão, que compreende as cidades de São Carlos, Ribeirão Bonito, Ibaté, Dourado, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira, frente às festividades carnavalescas de 2025, não tendo registrado ocorrências de natureza grave.

O resultado positivo foi graças ao planejamento, atuação estratégica e integrada no direcionamento do policiamento ostensivo/preventivo, garantindo assim divertimento e segurança para a população e foliões.

A missão da Polícia Militar é o compromisso com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana, do comandante ao soldado mais jovem, todos os policiais militares trabalham para garantir a segurança e tranquilidade da população.

