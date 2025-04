Capotamento resulta em morte na Washington Luís

Um acidente grave foi registrado na tarde de quinta-feira (24), na alça de acesso da rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis (SP). A colisão traseira entre um caminhão e um automóvel Onix, seguida de capotamento, resultou na morte de um dos ocupantes do carro.

Segundo a concessionária EIXO SP, o caminhoneiro trafegava em baixa velocidade devido a obras na via, com pisca-alerta ligado. O Onix, que seguia na mesma direção, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira da carreta, capotando em seguida e parando sobre a defensa metálica.

O passageiro do carro foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado às 17h20. Outras duas pessoas envolvidas — o condutor do carro e o motorista do caminhão — sobreviveram, uma delas com ferimentos moderados.

Não houve interdição total da rodovia, apenas bloqueio do acostamento até a remoção dos veículos, concluída por volta das 22h30. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

