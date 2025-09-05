(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Segurança

Capotamento na Washington Luís, próximo ao posto Castelo

05 Set 2025 - 19h47Por Jessica
No início da noite desta sexta-feira (5), um capotamento foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 221, próximo ao posto Castelo.
 
O condutor de um Peugeot, morador de São Carlos, relatou que seguia de Itirapina para São Carlos quando tentou realizar uma ultrapassagem a um caminhão. Segundo ele, o caminhão acabou fechando sua passagem. Para evitar a colisão traseira, o motorista desviou para o canteiro central, que possui um barranco, e acabou capotando o veículo.
 
Apesar do susto, o condutor não sofreu ferimentos. Ele recebeu atendimento da concessionária que administra a rodovia, mas não precisou ser encaminhado ao hospital.
 
A equipe do Policiamento Rodoviário também esteve no local para registrar a ocorrência.

