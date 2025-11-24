(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Engavetamento

Capivara atravessa pista, causa engavetamento com três veículos e deixa mulher ferida na SP-318

Animal cruzou rodovia e provocou freada brusca que resultou em colisões em sequência próximo a uma fábrica de papelão

24 Nov 2025 - 21h40Por Flávio Fernandes
Capivara atravessa pista, causa engavetamento com três veículos e deixa mulher ferida na SP-318 - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um engavetamento envolvendo três carros deixou uma mulher ferida na noite desta segunda-feira (24), na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) próximo a uma fábrica de papelão, em São Carlos. 

De acordo com informações colhidas no local, a motorista de um Toyota Yaris trafegava pela via quando foi surpreendida pelo aparecimento repentino de uma capivara atravessando a pista. Para evitar o atropelamento, ela freou bruscamente e o condutor de um segundo veículo que vinha logo atrás, não conseguiu reduzir a tempo e bateu na traseira do Yaris.

Na sequência, uma caminhonete que seguia atrás dos dois carros também não conseguiu parar, atingindo o segundo veículo e formando o engavetamento. Uma passageira de um dos carros sofreu ferimentos leves, devido aos impactos dianteiro e traseiro.

A vítima foi socorrida pelas equipes da concessionária que administra a rodovia e levada para Santa Casa de São Carlos, onde passou por avaliação médica e ficou em observação. A Polícia Militar Rodoviária preservou o local, para o trabalho da perícia. 

A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada, até que os veículos foram removidos e o trânsito foi normalizado após a liberação das faixas.

