Capivara atravessa pista, causa engavetamento com três veículos e deixa mulher ferida na SP-318

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um engavetamento envolvendo três carros deixou uma mulher ferida na noite desta segunda-feira (24), na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) próximo a uma fábrica de papelão, em São Carlos.

De acordo com informações colhidas no local, a motorista de um Toyota Yaris trafegava pela via quando foi surpreendida pelo aparecimento repentino de uma capivara atravessando a pista. Para evitar o atropelamento, ela freou bruscamente e o condutor de um segundo veículo que vinha logo atrás, não conseguiu reduzir a tempo e bateu na traseira do Yaris.

Na sequência, uma caminhonete que seguia atrás dos dois carros também não conseguiu parar, atingindo o segundo veículo e formando o engavetamento. Uma passageira de um dos carros sofreu ferimentos leves, devido aos impactos dianteiro e traseiro.

A vítima foi socorrida pelas equipes da concessionária que administra a rodovia e levada para Santa Casa de São Carlos, onde passou por avaliação médica e ficou em observação. A Polícia Militar Rodoviária preservou o local, para o trabalho da perícia.

A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada, até que os veículos foram removidos e o trânsito foi normalizado após a liberação das faixas.

Leia Também