Cão solto causa queda de motociclista no Cidade Aracy

Dentes de cachorro [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Um cachorro solto na rua, segundo um motociclista de 18 anos, teria sido o motivo de uma queda ocorrida no começo da manhã desta quinta-feira, 13, no Cidade Aracy. Ele sofreu ferimentos e o veículo, danos materiais.

A vítima prestou queixa na CPJ para se resguardar, já que foi afastado por 60 dias das suas atividades profissionais.

Em boletim de ocorrência, relatou que, por volta das 6h estava indo buscar um colega de trabalho e em dado momento teria sido atacado por um cão que estaria solto na rua. Houve a colisão e ele caiu, fraturando um dos dedos da mão direita. A moto sofreu danos materiais.

De acordo com o motociclista, o dono do animal afirmou que arcaria com os custos da moto, porém, após saber o valor do prejuízo, deixou de responder, já que mantinham conversa pelo WhatsApp.

