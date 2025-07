Cão farejador da Guarda Municipal localiza entorpecentes abandonados em terreno

Compartilhar no facebook

Por volta das 14h15 desta quinta-feira (3), a equipe do Canil da Guarda Municipal de São Carlos localizou uma grande quantidade de entorpecentes abandonados em um terreno baldio na rua Juliano Parolo, no bairro Jardim Hikari.

Durante patrulhamento preventivo pela região, os agentes avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram rapidamente, tomando rumo ignorado. Diante da atitude suspeita, foi iniciada uma varredura no local com o auxílio da cadela K9 Índia.

O trabalho de faro foi bem-sucedido e, em meio ao mato, a equipe localizou uma sacola contendo diversos tipos de drogas: 138 porções de maconha, 39 eppendorfs com cocaína, 34 pedras de crack, 21 tubetes com skank, 4 invólucros com haxixe, além de R$ 23,55 em dinheiro.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para registro da ocorrência e providências cabíveis. Ninguém foi detido.

