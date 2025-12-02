Canil da Guarda Municipal localiza grande quantidade de drogas no São Carlos V

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (02), a equipe do Canil da Guarda Municipal localizou uma grande quantidade de entorpecentes em um terreno na Rua José Quatrochi, no bairro São Carlos V.

Os guardas realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pela intensa venda de drogas quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos fugiram.

A equipe fez uma primeira vistoria no local onde os suspeitos estavam, porém nada foi encontrado. Em seguida, a cadela Índia foi acionada para buscas mais detalhadas no terreno, conseguindo localizar as drogas que estavam escondidas no matagal.

Ao todo, foram apreendidos:

287 porções de cocaína

40 porções de maconha

24 porções de ice

24 porções de skank



Nenhum suspeito foi detido. Todo o material apreendido foi encaminhado à CPJ de São Carlos, onde o boletim de ocorrência foi registrado.

