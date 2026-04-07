Canil da Guarda Municipal localiza drogas no Planalto Verde

Uma quantidade significativa de entorpecentes foi localizada na manhã desta terça-feira (7) no bairro Planalto Verde, em São Carlos. A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Almir Soares Quatrochi e Luiz Martins de Souza Dantas, em um ponto já conhecido pelas autoridades como local de venda de drogas.

Durante patrulhamento, a equipe do Canil da Guarda Municipal avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu e não foi localizado.

Diante da situação, os agentes utilizaram a cadela farejadora Índia, que realizou uma varredura pela praça e também em uma área de preservação ambiental ao lado. Durante as buscas, o animal localizou uma sacola escondida na área verde contendo diversas porções de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas:

276 porções de cocaína

127 porções de maconha

6 porções de ice

3 porções de skank

89 porções de crack

1 máquina de cartão

Apesar da apreensão, ninguém foi detido. Todo o material foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi registrado o boletim de ocorrência por apreensão de drogas.