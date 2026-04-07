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terça, 07 de abril de 2026
Segurança

Canil da Guarda Municipal localiza drogas no Planalto Verde

07 Abr 2026 - 14h45Por Jessica Carvalho R
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Canil da Guarda Municipal localiza drogas no Planalto Verde - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma quantidade significativa de entorpecentes foi localizada na manhã desta terça-feira (7) no bairro Planalto Verde, em São Carlos. A ocorrência foi registrada no cruzamento das ruas Almir Soares Quatrochi e Luiz Martins de Souza Dantas, em um ponto já conhecido pelas autoridades como local de venda de drogas.

Durante patrulhamento, a equipe do Canil da Guarda Municipal avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu e não foi localizado.

Diante da situação, os agentes utilizaram a cadela farejadora Índia, que realizou uma varredura pela praça e também em uma área de preservação ambiental ao lado. Durante as buscas, o animal localizou uma sacola escondida na área verde contendo diversas porções de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas:

  • 276 porções de cocaína
  • 127 porções de maconha
  • 6 porções de ice
  • 3 porções de skank
  • 89 porções de crack
  • 1 máquina de cartão

Apesar da apreensão, ninguém foi detido. Todo o material foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi registrado o boletim de ocorrência por apreensão de drogas.

 
 

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