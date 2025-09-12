(16) 99963-6036
sexta, 12 de setembro de 2025
Segurança

Canil da Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas em área de preservação

12 Set 2025 - 15h14Por Da redação
Canil da Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas em área de preservação - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

O Canil da Guarda Municipal de São Carlos localizou uma expressiva quantidade de drogas em uma área de preservação ambiental na Rua Rio Branco, bairro Jockey Club.

Durante patrulhamento, um indivíduo em atitude suspeita fugiu ao perceber a viatura. A cadela de faro Índia conseguiu localizar sacolas plásticas com diversos entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, crack, Ice, haxixe, Dry e Skank.

Todo o material foi apreendido e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ). O suspeito não foi localizado.

