Canil da Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas em área de preservação

Crédito: Maycon Maximino

O Canil da Guarda Municipal de São Carlos localizou uma expressiva quantidade de drogas em uma área de preservação ambiental na Rua Rio Branco, bairro Jockey Club.

Durante patrulhamento, um indivíduo em atitude suspeita fugiu ao perceber a viatura. A cadela de faro Índia conseguiu localizar sacolas plásticas com diversos entorpecentes, incluindo maconha, cocaína, crack, Ice, haxixe, Dry e Skank.

Todo o material foi apreendido e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ). O suspeito não foi localizado.

