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quarta, 08 de abril de 2026
Segurança

Canil da Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas e detém menores no São Carlos 5

08 Abr 2026 - 13h12Por Jessica Carvalho R
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Canil da Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas e detém menores no São Carlos 5 - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma ação da equipe do Canil da Guarda Municipal de São Carlos resultou na apreensão de uma expressiva quantidade de entorpecentes e na detenção de dois menores, na manhã desta quarta-feira (08), na Rua José Quatrochi, na região do bairro São Carlos 5.

De acordo com as informações, os agentes realizavam patrulhamento em um ponto já conhecido por recorrentes denúncias de tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram localizadas diversas porções de entorpecentes com os adolescentes. Com um menor de 13 anos, os guardas encontraram 9 porções de ICE, 2 porções de skank e 2 porções de maconha. Já com o menor de 14 anos, foram apreendidas 10 porções de cocaína, além de um aparelho celular.

Na sequência da ocorrência, a equipe contou com o apoio da cadela farejadora K9 Índia, que realizou buscas nas imediações. Em um cano de água pluvial, o animal localizou uma quantidade ainda maior de drogas escondidas, sendo 42 porções de maconha, 28 porções de skank, 3 porções de haxixe e 140 porções de cocaína.

Diante dos fatos, os menores foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão. Após os procedimentos legais, os entorpecentes foram apreendidos e os adolescentes liberados aos responsáveis.

A ocorrência reforça a preocupação das autoridades com o envolvimento cada vez mais precoce de menores no tráfico de drogas, além de evidenciar a importância do trabalho especializado das equipes do Canil no combate a esse tipo de crime.

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