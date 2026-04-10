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sexta, 10 de abril de 2026
Segurança

Canil da GCM encontra drogas em praça no Jardim Ricetti

10 Abr 2026 - 13h58Por Da redação
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Canil da GCM encontra drogas em praça no Jardim Ricetti - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na manhã desta sexta-feira (10), a equipe do Canil da Guarda Municipal realizou a apreensão de entorpecentes no bairro Jardim Ricetti, em São Carlos.

Durante patrulhamento preventivo pela Rua Marcílio Barbieri, os agentes visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, demonstraram atitude suspeita e se evadiram do local. Ambos foram abordados, porém nada de ilícito foi encontrado, sendo liberados em seguida.

Considerando que o local é conhecido como ponto de comercialização de drogas, a equipe realizou uma varredura com o apoio da K9 Índia. A cadela farejadora obteve êxito ao localizar, no interior de uma praça, uma sacola plástica preta contendo 224 porções de substância análoga ao crack.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

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