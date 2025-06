Canil da GCM apreende drogas no Santa Angelina

Equipe Canil da Guarda Municipal de São Carlos, durante patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Angelina, localizou na tarde de hoje uma grande quantidade de entorpecentes abandonados em via pública.

A equipe passava pela Avenida João Dagnone, quando os agentes identificaram alguns indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram, não sendo localizados.

Diante da fundada suspeita, os guardas realizaram uma varredura no local com o auxílio da cadela farejadora K9 Índia. Com o apoio do faro apurado da K9, foi possível localizar uma sacola escondida entre as folhagens do canteiro central da avenida. No interior da sacola estavam:

88 ependorfs de substância análoga à cocaína

21 pedras de substância análoga ao crack

03 tubetes de substância análoga a Skunk

15 porções de substância análoga ao Haxixe

24 porções de substância análoga a Dry

69 invólucros de substância análoga à maconha

07 tabletes de substância análoga à maconha

Todo o material apreendido foi encaminhado e apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as providências cabíveis.

