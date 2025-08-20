Canil da GCM apreende drogas durante operação em ocupação irregular na região da rodoviária

Crédito: divulgação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Carlos, através do Canil Municipal apreendeu drogas e dinheiro durante uma força-tarefa realizada na manhã desta quarta-feira (20), na região do terminal rodoviário.

A operação tinha como objetivo retirar inservíveis acumulados por pessoas em situação de rua em praças e calçadas, visando melhorar a mobilidade urbana e evitar riscos à saúde pública.

Durante a ação, na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, os guardas abordaram um grupo de pessoas. No momento da aproximação, um homem de 33 anos tentou esconder algo na boca, sendo localizada 13 pedras de crack. Já outro, de 30 anos, foi revistado e portava a quantia de R$ 530,00 em dinheiro.

Os dois foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde prestaram depoimento e foram liberados após os procedimentos legais.

