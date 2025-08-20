(16) 99963-6036
quarta, 20 de agosto de 2025
Segurança

Canil da GCM apreende drogas durante operação em ocupação irregular na região da rodoviária

20 Ago 2025 - 13h15Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Canil da GCM apreende drogas durante operação em ocupação irregular na região da rodoviária - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Carlos, através do Canil Municipal apreendeu drogas e dinheiro durante uma força-tarefa realizada na manhã desta quarta-feira (20), na região do terminal rodoviário.

A operação tinha como objetivo retirar inservíveis acumulados por pessoas em situação de rua em praças e calçadas, visando melhorar a mobilidade urbana e evitar riscos à saúde pública.

Durante a ação, na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior, os guardas abordaram um grupo de pessoas. No momento da aproximação, um homem de 33 anos tentou esconder algo na boca, sendo localizada 13 pedras de crack. Já outro, de 30 anos, foi revistado e portava a quantia de R$ 530,00 em dinheiro.

Os dois foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde prestaram depoimento e foram liberados após os procedimentos legais.

Leia Também

Dois procurados pela Justiça se entregam em São Carlos
Segurança14h07 - 20 Ago 2025

Dois procurados pela Justiça se entregam em São Carlos

Homem é preso em São Carlos com 17,6 mil cigarros eletrônicos e mercadorias contrabandeadas
SP-21511h55 - 20 Ago 2025

Homem é preso em São Carlos com 17,6 mil cigarros eletrônicos e mercadorias contrabandeadas

Carro colide contra árvore no Jardim Real após passar sobre pneu deixado na via
Segurança11h46 - 20 Ago 2025

Carro colide contra árvore no Jardim Real após passar sobre pneu deixado na via

Câmera de segurança flagra furto em residência na Vila Prado
Veja vídeo11h04 - 20 Ago 2025

Câmera de segurança flagra furto em residência na Vila Prado

Procurado por homicídio é preso em condomínio
Segurança09h40 - 20 Ago 2025

Procurado por homicídio é preso em condomínio

Últimas Notícias