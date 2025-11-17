(16) 99963-6036
segunda, 17 de novembro de 2025
Segurança

Caminhonete perde freio e provoca engavetamento na Washington Luís

17 Nov 2025 - 11h05Por Da redação
Caminhonete perde freio e provoca engavetamento na Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um acidente sem vítimas foi registrado na tarde desta segunda-feira (17) na Rodovia Washington Luís (SP-310), altura do km 232, no sentido Capital–Interior, após uma caminhonete F4000 apresentar falha nos freios.

Segundo informações, o motorista seguia pela rodovia quando percebeu que, ao tentar frear, o pedal não respondia. No momento, o trânsito estava lento devido a obras na via. Ao tentar reduzir a velocidade, ele constatou a falta total de freio e não conseguiu evitar a sequência de colisões.

A F4000 atingiu inicialmente a lateral de um veículo e, na sequência, colidiu na traseira de um caminhão parado no congestionamento. Tentando evitar danos maiores, o motorista jogou a caminhonete contra o Guard Rail da rodovia, mas ainda assim acabou batendo novamente na traseira de outro caminhão de grande porte que transportava suco.

Apesar dos impactos, não houve vítimas, apenas danos materiais.

Equipes da concessionária e do Policiamento Rodoviário estiveram no local e registraram a ocorrência.

