Caminhonete é furtada na Vila Celina

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma caminhonete Nissan Frontier LE 25 X4, branca, foi furtada na noite do último domingo (16), em São Carlos. O crime ocorreu por volta das 19h13, na Rua Luiz Vaz de Camões, no bairro Vila Celina.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado nesta segunda-feira (17), o proprietári informou à Polícia Civil que deixou o veículo estacionado em via pública e, ao retornar após cerca de 50 minutos, constatou que a caminhonete havia sido levada. Ele havia se deslocado com um colega de trabalho até a Represa do 29 em outro veículo, e ao voltar, não encontrou mais a caminhonete.

O caso foi registrado no plantão policial de São Carlos e a caminhonete, ano 2012, modelo 2011, com placas AUM0I75, não possuía seguro.

