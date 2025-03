Caminhonete bate em mureta apÃ³s aquaplanar na SP-215,

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Uma pessoa ficou ferida nesta noite de domingo (16), após um acidente de trânsito com a caminhonete em que ele estava como passageiro, no Km 149 + 240, da SP-215.

Segundo informações, a S-10, branca, transitava pela rodovia, em sentido à Ribeirão Bonito, quando aquaplanou, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção, batendo contra uma mureta.

No veículo estavam duas pessoas, o motorista, que não se feriu, e o passageiro, que teve uma contusão no nariz e foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou à Santa Casa.

