Colisão entre caminhonete e moto deixa motociclista ferido em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou um jovem de 20 anos ferido na tarde desta quinta-feira (27), no cruzamento da Avenida Comendador Alfredo Maffei com a Rua Major Manoel Antônio de Mattos.

Segundo apurado, a caminhonete seguia pela Comendador Alfredo Maffei quando o motorista avançou a sinalização de pare e atingiu o motociclista, que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, o rapaz foi arremessado ao solo.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo. O SAMU foi acionado e realizou o atendimento no local, encaminhando o jovem à Santa Casa para avaliação médica.

A Polícia Militar esteve na região para registrar a ocorrência e orientar o trânsito.

