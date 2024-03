Caminhoneiro que atropelou e matou grávida tem prisão preventiva decretada pela Justiça

SIGA O SCA NO

O caminhoneiro P.O.C., 32 anos, que atropelou e matou a gestante de dois meses, Tayná Isabelli Correia de Souza, 19 anos, no Jardim Icaraí, em Ibaté, teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça

Ele foi transferido no final da manhã desta segunda-feira, 11, e irá aguardar preso a conclusão do inquérito policial e análise do Ministério Público Estadual. A tendência é que seja oferecida denúncia sobre homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele dirigia o seu veículo embriagado.

Consta ainda que o caminhoneiro não teria autorização para rodar com caminhão em que trabalhava durante à noite e pilotado uma motocicleta e após o caminhão caçamba que prestava serviço à uma empresa de pavimentação municipal.

De acordo com apurações do delegado Adriano Calssen Alexandrino, o juiz plantonista expediu a prisão preventiva em face de irregularidades cometidas pelo motorista.

O acidente

Segundo boletim de ocorrência registrado na CPJ, o caminhoneiro dirigia um caminhão caçamba pela rua Gotardo Zotesso, quando colidiu contra a parede de um estabelecimento comercial.

Tayná Isabelli Correia de Souza, gestante de dois meses, morreu no local.

P.O.C., 32 anos, foi detido no local por policiais militares e submetido ao teste de bafômetro que apontou 0,95 mg de álcool por litro de ar alveolar. Posteriormente foi autuado e preso em flagrante.

Consta ainda que o caminhoneiro teria sido agredido por populares.

