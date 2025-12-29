(16) 99963-6036
Estelionato

Caminhoneiro perde mais de R$ 8 mil após receber mensagem falsa da "Starlink"

29 Dez 2025 - 09h17
Um homem de 70 anos procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência por estelionato após cair em um golpe aplicado por meio do WhatsApp, em São Carlos.

De acordo com o registro, o caso aconteceu no dia 26 de dezembro, quando a vítima recebeu uma mensagem de um número desconhecido, cuja imagem de perfil fazia referência a um cartão e mencionava a palavra “Starlink”. Na conversa, o golpista se apresentou como integrante do suposto suporte de uma empresa que forneceria internet via satélite.

Segundo o relato, o homem se interessou pelo serviço por ser caminhoneiro e, em razão do trabalho, enfrentar dificuldades frequentes de sinal de internet. Durante uma ligação feita pelo aplicativo, foi oferecido um plano no valor de R$ 35, válido por 30 dias, com a condição de que o pagamento fosse realizado por meio de PIX para liberação do sinal.

A vítima informou que tentou realizar a transferência, mas não conseguiu concluir o pagamento. Ainda durante a ligação, ao tentar acessar o aplicativo bancário, continuou sem sucesso. Em seguida, o suposto atendente solicitou que fosse enviada uma foto do rosto, alegando que, após isso, o serviço seria ativado. A vítima recebeu um link, encaminhou a imagem solicitada e, desconfiada da situação, decidiu encerrar a conversa, afirmando que deixaria para resolver em outro momento.

No dia seguinte, ao acessar o aplicativo do banco, o homem constatou que seu nome estava negativado. Ao verificar o extrato, percebeu que haviam sido realizadas três transferências via PIX, nos valores de R$ 2.800, R$ 2.900 e R$ 3.000, além da contratação de empréstimos bancários, cujo número exato ele não soube informar, pois não conseguiu acessar os detalhes das operações.

Ainda segundo o boletim, foi feita a contestação das transações junto ao banco, resultando no estorno parcial de R$ 1.800. A vítima apresentou os extratos bancários à polícia, que encaminhou o caso para a delegacia responsável pela área para investigação.

O crime foi registrado como estelionato e a autoria, até o momento, é desconhecida.

