(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Tráfico de drogas

Caminhoneiro é flagrado transportando 400 kg de cocaína na Washington Luís, em São Carlos

15 Set 2025 - 17h39Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhoneiro é flagrado transportando 400 kg de cocaína na Washington Luís, em São Carlos - Crédito: Divulgação/PF Crédito: Divulgação/PF

Nesta segunda-feira (15), a Polícia Federal apreendeu 400 quilos de cocaína que estavam sendo transportados em caminhão interceptado pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com as informações, o veículo havia saído de Cuiabá/MT e tinha como destino a região de Araraquara. Após ser encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Araraquara, uma minuciosa vistoria revelou que diversos tabletes de cocaína estavam ocultos em um fundo falso na boleia do caminhão.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e esclarecer as circunstâncias do transporte ilícito.

Leia Também

Homem é preso após furtar farmácia e perfumaria no Jardim Paulistano em São Carlos
Segurança16h57 - 15 Set 2025

Homem é preso após furtar farmácia e perfumaria no Jardim Paulistano em São Carlos

Caminhoneiro é detido com cocaína em fundo falso na Washington Luís
Segurança15h32 - 15 Set 2025

Caminhoneiro é detido com cocaína em fundo falso na Washington Luís

GCM localiza drogas escondidas em sacola no Jardim Cruzado, em Ibaté
Segurança12h52 - 15 Set 2025

GCM localiza drogas escondidas em sacola no Jardim Cruzado, em Ibaté

PM recupera motocicleta furtada após perseguição em São Carlos
Segurança09h07 - 15 Set 2025

PM recupera motocicleta furtada após perseguição em São Carlos

Jovem morre após sofrer acidente de moto
Segurança08h56 - 15 Set 2025

Jovem morre após sofrer acidente de moto

Últimas Notícias