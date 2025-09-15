Caminhoneiro é flagrado transportando 400 kg de cocaína na Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Divulgação/PF

Nesta segunda-feira (15), a Polícia Federal apreendeu 400 quilos de cocaína que estavam sendo transportados em caminhão interceptado pela Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

De acordo com as informações, o veículo havia saído de Cuiabá/MT e tinha como destino a região de Araraquara. Após ser encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Araraquara, uma minuciosa vistoria revelou que diversos tabletes de cocaína estavam ocultos em um fundo falso na boleia do caminhão.

O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema criminoso e esclarecer as circunstâncias do transporte ilícito.

