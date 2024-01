Caminhoneiro é encontrado morto dentro de veículo em Araraquara

SIGA O SCA NO

Um homem de 56 anos foi encontrado morto dentro da cabine do caminhão com o qual ele trabalhava, na noite deste sábado (20), em um posto, às margens do Km 277 da Rodovia Washington Luiz (SP-310), em Araraquara.

De acordo com informações, havia dois dias que o caminhoneiro não respondia as mensagens de seus familiares e nem da empresa onde trabalhava, pois isso o caminhão foi rastreado, descobrindo-se que ele estava parado no posto.

A empresa entrou em contato com o posto e um funcionário foi até o caminhão, que estava devidamente estacionado, bateu várias vezes na porta, mas não houve resposta, então ele abriu a porta, que não estava travada, e encontrou o homem desacordado.

A Polícia Militar Rodoviária e a equipe de socorro da concessionária que administra a rodovia foram acionadas e estiveram no local, constatando a morte da vítima, que provavelmente ocorreu por causas naturais, já que não havia sinais de violência.

O caminhoneiro era natural de São José de Rio Preto e trabalhava para uma empresa de transporte e logística de Limeira, mas não foi informada qual era o tipo de carga que ele estava transportando.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e o corpo foi encaminhado ao IML.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também