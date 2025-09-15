Caminhoneiro é detido com cocaína em fundo falso na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar Rodoviária apresenta neste momento, na sede da Polícia Federal em Araraquara, uma ocorrência de tráfico de drogas.

Segundo informações preliminares, um caminhão foi abordado pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na rodovia Washington Luís (SP-310). Durante a vistoria, os policiais localizaram um fundo falso atrás da cabine do veículo, onde estava escondida uma quantidade de cocaína que está sendo contabilizada.O motorista foi detido e irá prestar depoimento.

O São Carlos Agora acompanha o caso e trará mais informações em breve.

Leia Também