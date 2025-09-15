(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Segurança

Caminhoneiro é detido com cocaína em fundo falso na Washington Luís

15 Set 2025 - 15h32Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Caminhoneiro é detido com cocaína em fundo falso na Washington Luís - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar Rodoviária apresenta neste momento, na sede da Polícia Federal em Araraquara, uma ocorrência de tráfico de drogas.

Segundo informações preliminares, um caminhão foi abordado pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) na rodovia Washington Luís (SP-310). Durante a vistoria, os policiais localizaram um fundo falso atrás da cabine do veículo, onde estava escondida uma quantidade de cocaína que está sendo contabilizada.O motorista foi detido e irá prestar depoimento.

O São Carlos Agora acompanha o caso e trará mais informações em breve.

Leia Também

GCM localiza drogas escondidas em sacola no Jardim Cruzado, em Ibaté
Segurança12h52 - 15 Set 2025

GCM localiza drogas escondidas em sacola no Jardim Cruzado, em Ibaté

PM recupera motocicleta furtada após perseguição em São Carlos
Segurança09h07 - 15 Set 2025

PM recupera motocicleta furtada após perseguição em São Carlos

Jovem morre após sofrer acidente de moto
Segurança08h56 - 15 Set 2025

Jovem morre após sofrer acidente de moto

PM apreende medicamentos de uso controlado e anabolizantes em salão no São Carlos 3
Segurança08h52 - 15 Set 2025

PM apreende medicamentos de uso controlado e anabolizantes em salão no São Carlos 3

Mulher é agredida com mordida na bocheca pelo ex durante show sertanejo
Segurança08h38 - 15 Set 2025

Mulher é agredida com mordida na bocheca pelo ex durante show sertanejo

Últimas Notícias