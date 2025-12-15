Caminhoneiro de São Carlos é agredido após discussão no trânsito na Rodovia dos Bandeirantes

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um caminhoneiro foi vítima de agressão física após um desentendimento no trânsito na tarde de quarta-feira (11), na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), nas proximidades do km 289, na região do bairro Jaraguá, em São Paulo. O caso foi registrado como lesão corporal neste final de semana no plantão policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima trafegava pela faixa da esquerda quando, durante a unificação das pistas, um outro caminhão teria fechado seu caminho, atingindo o retrovisor direito do veículo. Após o impacto, houve troca de ofensas entre os motoristas, mas ambos seguiram viagem.

A situação se agravou quando os dois caminhões pararam em um posto de pedágio. Segundo o relato, o condutor do outro veículo desceu exaltado, portando uma faca na cintura, quebrou a cancela de uma das cabines e bloqueou a passagem do caminhão da vítima. Ao tentar dialogar, o caminhoneiro acabou sendo agredido com diversos socos, que atingiram o rosto, ombro, boca e causaram lesão em um dos dedos da mão esquerda.

Populares que estavam no local presenciaram a confusão, mas não intervieram. As agressões cessaram após o autor constatar que o retrovisor do outro caminhão realmente havia sido danificado. Em seguida, a vítima deixou o local e procurou atendimento em uma base da concessionária que administra a rodovia, sendo orientada a registrar a ocorrência.

O caminhoneiro afirmou à polícia que não reagiu às agressões e não conseguiu identificar o agressor, informando apenas características físicas do suspeito e detalhes do veículo envolvido. Foi expedida requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado no plantão policial e segue em investigação para identificação do autor.

Leia Também