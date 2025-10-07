Caminhoneiro de 65 anos sofre queda durante descarga em comércio na região central de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira, dia 7, um caminhoneiro de 65 anos sofreu uma queda enquanto realizava a descarga de materiais em um comércio localizado na rua Dom Pedro II, em frente à Praça da Cica, na região central de São Carlos.

Segundo informações, o motorista trabalhava acompanhado de um ajudante quando, ao descer do baú do caminhão, acabou escorregando e caindo ao solo.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

Leia Também