Caminhão tomba em alça de acesso da rodovia Washington Luís em São Carlos

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira, 16, um caminhão carregado com tubulações tombou na alça de acesso da rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 232, próximo ao bairro Maria Stela-Fagá, em São Carlos.

De acordo com informações, o veículo havia sido carregado em uma empresa localizada nas proximidades da Fazenda Sapé. Ao adentrar a alça de acesso da rodovia, no sentido capital-interior, a carga acabou se deslocando, provocando o tombamento do caminhão ainda na alça.

Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais.

Além das equipes de resgate da concessionária EcoNoroeste e do Corpo de Bombeiros de São Carlos, a equipe de Policiamento Rodoviário também esteve presente para o registro da ocorrência e controle do tráfego no local.

