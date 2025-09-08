(16) 99963-6036
Segurança

Caminhão tomba após colisão na Vila Prado

08 Set 2025 - 11h58Por Da redação
Caminhão tomba após colisão na Vila Prado - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Na manhã desta segunda-feira (8), uma colisão envolvendo um carro e um caminhão de pequeno porte foi registrada nas proximidades da UPA da Vila Prado, em São Carlos.

Segundo informações, o veículo Tiggo trafegava pela Avenida Grécia, no sentido Shopping da Vila Prado, quando a condutora não respeitou a sinalização de “pare” e acabou atingindo um caminhão Hyundai de pequeno porte que acessava a Rua Coronel Leopoldo Prado.

Com o impacto, o caminhão tombou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, resultando apenas em danos materiais.

A motorista do Tiggo, estudante que está em São Carlos participando de jogos, relatou que não percebeu a sinalização e acabou provocando a colisão.

